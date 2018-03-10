В сети появились фото военного полигона Широкий Лан, Николаевской области, который довели до ужасного состояния.

Соответствующие снимки опубликовала в Facebook Юлия Матвиенко, передает со ссылкой на .

На фото можно увидеть, что вся территория в воде и грязи, палатки очень сильно затоплены, в них нельзя спать.

"И снова Шрилан ... ад на земле, не могут привести в нормальное состояние уже 5 год войны ... Сепары так к своему мясу не относятся, как у нас ... когда в следующий раз генералы будут спрашивать ПОЧЕМУ не хотят оставаться на договор, просто пусть представят себе хотя одни сутки там прожить ", - прокомментировала Юлия.

Кроме того, девушка пишет, что после публикации фото, военное руководство начало искать человека, который это сделал. Однако Юлия не боится наказания, и не будет удалять снимки.

"Генералы ищут Белку, которая посмела выставить фотки, допрашивают и роются в документах строевых частей тех кто там находится. Успехов! Даже если найдете, фотки НЕ уберу, лучше думайте как исправить эту ситуацию! А вас я никогда не боялась", - пишет девушка.

В сети высмеяли "самый нынешний в мире" полигон боевиков ДНР, который оборудовали машинными покрышками и лесенкой из бревен.

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