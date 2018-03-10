РФ как подписант Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе не обеспечивает их выполнения, отметил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Фото: The McCain Institute / Facebook "Минские договоренности существуют. И они включают все вопросы, необходимые для прекращения огня, восстановления украинского национального контроля, суверенитета и территориальной целостности. Но проблема заключается лишь в том, что эти договоренности должны быть имплементированы", – сказал он.По словам дипломата, РФ как подписант этих соглашений не обеспечивает их выполнения."Украина теряет еженедельно несколько своих солдат. Представьте, что идет реальная война на вашей территории. Не где-то далеко, а непосредственно на вашей территории. И ваши вооруженные силы защищают вашу страну, теряя солдат. Вот такая ситуация сейчас в Украине. Представьте влияние этого на политику в стране", – заявил Волкер.Он отметил, что в таких условиях украинскому правительству сложно решать вопросы экономики, образования и других сфер."Вот под таким давлением сейчас находится Украина", – сказал Волкер.В апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Минские соглашения, регламентирующие дозволение конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт соглашений полностью пока не выполнен.Дипломатические переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.Последние телефонные переговоры лидеров "Нормандской четверки" состоялись 24 июля 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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