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Волкер заявил, что проблема существует не с Минскими договоренностями, а с их имплементацией
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10.03.2018 20:24
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РФ как подписант Минских соглашений по урегулированию конфликта на
Донбассе не обеспечивает их выполнения, отметил спецпредставитель
Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Фото: The
McCain Institute / Facebook "Минские договоренности существуют. И
они включают все вопросы, необходимые для прекращения огня,
восстановления украинского национального контроля, суверенитета и
территориальной целостности. Но проблема заключается лишь в том,
что эти договоренности должны быть имплементированы", – сказал
он.По словам дипломата, РФ как подписант этих соглашений не
обеспечивает их выполнения."Украина теряет еженедельно несколько
своих солдат. Представьте, что идет реальная война на вашей
территории. Не где-то далеко, а непосредственно на вашей
территории. И ваши вооруженные силы защищают вашу страну, теряя
солдат. Вот такая ситуация сейчас в Украине. Представьте влияние
этого на политику в стране", – заявил Волкер.Он отметил, что в
таких условиях украинскому правительству сложно решать вопросы
экономики, образования и других сфер."Вот под таким давлением
сейчас находится Украина", – сказал Волкер.В апреле 2014
года на востоке Украины начался вооруженный конфликт.
Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Минские соглашения, регламентирующие дозволение
конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они
предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии
соприкосновения, освобождение всех заложников, а также
восстановление полного контроля над государственной границей со
стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни
один пункт соглашений полностью пока не
выполнен.Дипломатические переговоры об урегулировании конфликта
ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина,
Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием
представителей Украины, Франции, Германии и России.Последние
телефонные переговоры лидеров "Нормандской
четверки" состоялись 24 июля 2017 года.
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