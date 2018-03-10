Вчера словаки вышли на многотысячные протесты из-за убийства журналиста Яна Куцяка. Самым массовым был протест в столице Словакии Братиславе - на улицы вышли 60 тис. человек, передает со ссылкой на .

Это были самые массовые выступления с 1989 года. Тогда в стране был свергнут коммунистический строй. Об этом сообщает издание Aktuality.

Организаторы требовали открытого расследования убийства журналиста и назначения нового правительства - без людей, подозреваемых в коррупции и связях с мафией. Хотят, чтобы к расследованию были привлечены международные эксперты.

"Мы не доверяем политикам в проведении независимого расследования. Они оказались неспособны расследовать предыдущие скандалы" - заявляли участники акции.

Протестующие пришли также под здания парламента и правительства и требовали отставки премьера Роберта Фицо.

Несмотря на опасения полиции, протесты по всей стране проходили мирно.

26 февраля во Словакии застрелили журналиста расследователя Яна Куцяк и его девушку. Наиболее вероятным мотивом считают профессиональную деятельность журналиста.

Куцяк расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность итальянского мафиозного клана "Ндрангета" к коррупции в правительстве социал-демократа Робетра Фицо.

Несколько чиновников отстранены от должностей на время расследования.

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