На Южном берегу Крыма, ранее известном своим уникальным климатом и красотой, происходит невероятное — оккупанты уничтожают Приморский парк в Ялте.

До аннексии такое себе было сложно представить, ведь этот парк — одна из «визиток» Ялты, тенистое место, где туристы отдыхали в летнюю жару. Теперь там вырыт котлован, идет активная застройка, сообщают СМИ, информирует svodka.net.

«С утра в выходной праздничный день в «неприкосновенном» Приморском парке Ялты (и даже не в парке, а прибрежной 50-метровой зоне) экскаватором роют котлован, забивают сваи и прочее. С праздником, дорогие ялтинцы!», – написала автор снимка Яна Морозова.

svodka.net/

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