|Донька Ані Лорак з"явилася на сцені під час концерту мами (ФОТО)
|10.03.2018 20:50
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Відома співачка Ані Лорак нещодавно почала гастролювати з грандіозним туром DIVA і перші концерти вже відбулися у Білорусі, куди зірка поспішила після репетицій у Києві та Москві.
Як виявилося, разом із зірковою мамою у перші турне вирушила й 6-річна Софія - світлину з донькою на сцені Кароліна виклала в Інстаграмі на 8 березня, заодно привітавши шанувальниць зі святом.
"Милі дівчатка! Зі святом весни! Хочу називати вас дівчатками! Тому що в кожної з нас живе маленька дівчинка, яка вірить в любов, вірить в диво! Нехай мільйон яскраво-червоних троянд розквітає у вашому в серці! Будьте щасливі і кохані! Зі святом!", - написала зірка.
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