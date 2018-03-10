|Меркель и Макрон заявили, что планы по обновлению еврозоны отменяются
|10.03.2018 20:54
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В субботу, 10 марта, Германия и Франция приняли решение отложить планы по реформированию еврозоны. Об этом пишет издание Spiegel.
"Дело отменяется. Нам нечего объявлять", - сказал один из представителей немецкой команды разработки плана.
Немецкая сторона также отметила, что представители федерального правительства по коалиционным переговорами пока что не смогли заняться еще и реформами еврозоны.
Напомним, что уже в марте на саммите канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон должны были представить общий план реформирования.
Как сообщал svodka.net ранее, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора призвали президента Российской Федерации Владимира Путина "оказать максимальное давление на сирийский режим" для того, чтобы добиться немедленного прекращения огня в Восточной Гуте
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