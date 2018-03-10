Дональд Трамп подписал распоряжение провести военный парад 11 ноября в Вашингтоне, в национальный праздник страны - День ветеранов.

На празднование планируют потратить из бюджета от $ 10 млн до $ 30 млн, передает со ссылкой на .

Распоряжение было направлено Комитета начальников штабов , который отвечает за планирование мероприятия. В нем указывается, что в параде не будет участвовать тяжелая гусеничная техника, а "только колесные транспортные средства". Это будет сделано для того, чтобы "минимизировать убыток местной инфраструктуре", в том числе дорожному покрытию, говорится в документе, сообщает телекомпания CNN.

Парад пройдет от Белого дома до Капитолийского холма, где располагается здание Конгресса . Трамп будет наблюдать за парадом на смотровой площадке, построенном рядом со зданием Конгресса. В конце парада над Вашингтоном должны пролететь самолеты ВВС.

Последний раз военный парад проводился в столице в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе. В нем приняли участие около 8 тыс. Военнослужащих. Вашингтонскими улицам проехала техника, участвовавшая в военных действиях, прошли представители различных родов войск, музыканты из военных оркестров, также была задействована и авиация. За действом наблюдали около 200 тыс. Зрителей.

В российском Омске в параде на 23 февраля приняли участие военные из африканской Анголы.

Они учатся в омском военном институте, передают местные СМИ. Чернокожие военные получили приз зрительских симпатий на конкурсе строевой песни.

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