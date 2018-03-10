За субботу, 10 марта, представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе продолжают нарушать режим перемирия. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Известно, что с начала суток было зафиксировано три обстрела.

Так, на Луганском направлении враг из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое.

Кроме этого, в Донецкой области враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял украинские опорные пункты около Водяного.

В результате огня боевиков один украинский воин получил ранения. Его доставили в военно-медицинский госпиталь, где была предоставлена медицинская помощь.

Как сообщал svodka.net, боевики три раза нарушили режим тишины, в результате чего один воин ​​ВСУ погиб, а еще один - получил ранения.

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