Украинский знаток Андрей Данилко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что у него были сложные отношения с покойным отцом. Данилко об отце: Трезвый – он был абсолютно нормальный человек Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Папа был в тюрьме. Не в тюрьме – а как это называлось, когда пил много? Туда люди попадали, которые, мягко говоря, любили выпить. Он устраивал дебоши, именно по пьяной лавочке", – сказал актер.На вопрос: "Бил маму?" Данилко ответил "Было такое"."Трезвый – он был абсолютно нормальный человек. Сложные были отношения. И вот – я в пионерском лагере. Я любил на воротах стоять. В пропускном пункте лагеря – или как это называется? Почему любил? Потому что дежурным можно было не спать днем. "Тихий час" я ненавидел. Сначала не можешь заснуть, а потом не можешь проснуться. На воротах я чувствовал себя таким начальником. Подходит какой-то человек. Я открываю палкой калитку. Он говорит: "Андрюша, это ж я, твой папа". А я его не узнал, представляешь! Он приехал меня забирать из лагеря. И я бегу по дорожке, тоже – как в кино, к вожатой: "Ко мне приехал папа!" Я всем врал, что мой папа – профессор. Как все дети, выдумывал. Я же не мог сказать, где мой папа находится, да? Нес что-то, и они все, думаю, понимали, что я несу. Короче, это последний такой контакт: я и папа", – рассказал музыкант.По словам Данилко, у него нет ни одной фотографии с отцом."Вообще ни одной. Мы едем домой, он меня привозит... Мне было девять примерно. Или 10. Потом он умирает. Я помню похороны. И как все люди смотрели: "Заплаче чи не заплаче?" Тетки какие-то. Я, конечно, не заплакал. Пришел в школу. Мне сказали читать стихотворение Пушкина "Зимний вечер". Оно до сих пор мое любимое. "Вечор, ты помнишь, вьюга злилась…" Я читаю это стихотворение, а перед глазами все плывет. И такая гробовая тишина была в классе. Мне показалось, все прочувствовали энергетику сопереживания. Для меня до сих пор самый важный момент в выступлении артиста, даже тех пацанов из Mountain Breeze (украинская музыкальная группа. – ): я им сопереживаю или нет. Для меня тогда показатель, если я это ощущаю", – рассказал музыкант.Данилко известен благодаря сценическому образу Верки Сердючки. В 2008 году получил звание народного артиста Украины. В 2016 году Данилко присоединился к команде шоу "Х-фактор" и занял место одного из судей проекта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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