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Данилко: Отец устраивал дебоши по пьяной лавочке, бил маму. Я всем врал, что мой папа – профессор
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10.03.2018 21:03
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Украинский знаток Андрей Данилко в интервью главному редактору
издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что у него были сложные
отношения с покойным отцом. Данилко об отце: Трезвый – он
был абсолютно нормальный человек Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com "Папа был в тюрьме. Не в тюрьме – а как это
называлось, когда пил много? Туда люди попадали, которые, мягко
говоря, любили выпить. Он устраивал дебоши, именно по пьяной
лавочке", – сказал актер.На вопрос: "Бил маму?" Данилко
ответил "Было такое"."Трезвый – он был абсолютно нормальный
человек. Сложные были отношения. И вот – я в пионерском
лагере. Я любил на воротах стоять. В пропускном пункте
лагеря – или как это называется? Почему любил? Потому что
дежурным можно было не спать днем. "Тихий час" я ненавидел. Сначала
не можешь заснуть, а потом не можешь проснуться. На воротах я
чувствовал себя таким начальником. Подходит какой-то человек. Я
открываю палкой калитку. Он говорит: "Андрюша, это ж я, твой папа".
А я его не узнал, представляешь! Он приехал меня забирать из
лагеря. И я бегу по дорожке, тоже – как в кино, к вожатой: "Ко
мне приехал папа!" Я всем врал, что мой папа – профессор. Как
все дети, выдумывал. Я же не мог сказать, где мой папа находится,
да? Нес что-то, и они все, думаю, понимали, что я несу. Короче, это
последний такой контакт: я и папа", – рассказал музыкант.По
словам Данилко, у него нет ни одной фотографии с отцом."Вообще ни
одной. Мы едем домой, он меня привозит... Мне было девять примерно.
Или 10. Потом он умирает. Я помню похороны. И как все люди
смотрели: "Заплаче чи не заплаче?" Тетки какие-то. Я, конечно, не
заплакал. Пришел в школу. Мне сказали читать стихотворение Пушкина
"Зимний вечер". Оно до сих пор мое любимое. "Вечор, ты помнишь,
вьюга злилась…" Я читаю это стихотворение, а перед глазами все
плывет. И такая гробовая тишина была в классе. Мне показалось, все
прочувствовали энергетику сопереживания. Для меня до сих пор самый
важный момент в выступлении артиста, даже тех пацанов из Mountain
Breeze (украинская музыкальная группа. – ): я им
сопереживаю или нет. Для меня тогда показатель, если я это
ощущаю", – рассказал музыкант.Данилко известен благодаря
сценическому образу Верки Сердючки. В 2008 году получил звание
народного артиста Украины. В 2016 году
Данилко присоединился к команде шоу "Х-фактор" и занял место
одного из судей проекта.
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