В субботу, 10 марта, украинские спецслужбы заявили, что длительное время занимались разоблачением лидера Офицерского корпуса Владимира Рубана. Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Это реально хорошая, многомесячная - девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация - оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже очень достойный", - сказал он.

По мнению Шевченко, для объявления подозрения Рубану были веские причины.

"В настоящее время мне кажутся довольно убедительными доказательства, не все, а, по моим оценкам, часть пятая, от того, чем спецслужба располагает", - заявил спикер МВД.

Как сообщал svodka.net, главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что встречался с задержанным руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном только по вопросу обмена пленными.

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