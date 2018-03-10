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Волкер заявил, что оружейную презентацию Путина видит в контексте его переизбрания
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10.03.2018 21:19
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У США много "конкретных вопросов" в отношениях с Россией,
подчеркнул спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам
Украины Курт Волкер. Так он прокомментировал демонстрацию
президентом РФ Владимиром Путиным нового российского оружия.
Волкер: Это кампания-презентация Фото: Генеральний штаб ЗСУ /
General Staff of the Armed / Facebook "Я вижу это преимущественно в
контексте переизбрания Путина. Это кампания-презентация. Мы имеем
довольно много конкретных вопросов в отношениях с Россией, которые
вызывают обеспокоенность. Это и Сирия, и Северная Корея, и Украина,
включая Крым. Также можно вспомнить другие двусторонние военные и
дипломатические проблемы с Россией", – сказал он.По словам
Волкера, видеокампания с оружием вряд ли ценнее названных
вопросов.1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному
собранию Путин заявил, что Россия разработала новое
гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс,
"не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1
декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого
дежурства".Также, по словам главы Кремля, уже началось
серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард"
и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты
"Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных
боеприпасов".Президент РФ рассказал о разработке крылатой
ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной
дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была
проверена на полигоне в конце 2017 года.Во время выступления Путина
показали видео с пробными запусками ракет и анимационные
ролики с моделированием поражения условных целей.В Белом
доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об
указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых
угроз. Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер
Нойерт отметила, что РФ нарушает Договор о
ликвидации ракет средней и малой дальности с 2014 года.
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