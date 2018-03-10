У США много "конкретных вопросов" в отношениях с Россией, подчеркнул спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Так он прокомментировал демонстрацию президентом РФ Владимиром Путиным нового российского оружия. Волкер: Это кампания-презентация Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed / Facebook "Я вижу это преимущественно в контексте переизбрания Путина. Это кампания-презентация. Мы имеем довольно много конкретных вопросов в отношениях с Россией, которые вызывают обеспокоенность. Это и Сирия, и Северная Корея, и Украина, включая Крым. Также можно вспомнить другие двусторонние военные и дипломатические проблемы с Россией", – сказал он.По словам Волкера, видеокампания с оружием вряд ли ценнее названных вопросов.1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс, "не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства".Также, по словам главы Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов".Президент РФ рассказал о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.В Белом доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых угроз. Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт отметила, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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