Украина выражает надежду на проведение заседания комиссии Украина-НАТО на наивысшем уровне.

Об этом заявила вице-премьер министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с заместителем генсека Роуз Гетемюллер в Брюсселе, сообщается на сайте правительства, передает со ссылкой на .

В частности, по словам вице-премьера, одним из приоритетов для сотрудничества Украина-НАТО является обсуждение новых возможностей, которые может получить Украина по результатам саммита Альянса.

"Мы рассчитываем на проведение комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств стран Альянса", - заявила она.

Также Климпуш-Цинцадзе отметила, что в данный момент важна солидарность всех стран .

"Чрезвычайно важным на сегодня должно быть именно единство и солидарность всех стран , а обсуждение вопросов двусторонней повестки дня не должно ограничивать сотрудничество Украины с Альянсом", - говорится в сообщении.

По итогам встречи, стороны договорились о следующих переговорах во время запланированного на 28 марта заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, на которой ожидается представление Украиной Годовой национальной программы Украина-НАТО на 2018 год.

Напомним, как сообщалось ранее, в признали стремление Украины к обретению полноценного членства в организации. Североатлантический Альянс присвоил Украине статус страны-аспиранта.

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