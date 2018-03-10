Парламент Каталонии отложил голосование за нового президента женералитата региона, после того как 9 марта испанский суд отказался отпустить из под-стражи единственного кандидата на эту должность Жорди Санчеса. Парламент Каталонии пока не будет голосовать за нового главу региона Фото: EPA Такое решение было принято, после того как 9 марта испанский суд отказался отпустить из под-стражи единственного кандидата на эту должность, сторонника независимости Каталонии Жорди Санчеса, находящегося под арестом из-за участия в организации референдума о независимости региона в октябре 2017 года.Партии, поддерживающие независимость Каталонии, заявили, что обжалуют решение в отношении Санчеса в Европейском суде по правам человека.1 октября 2017 года на референдуме, который организовали власти Каталонии, отделение региона от Испании поддержало 90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%. В ходе столкновений с силами правопорядка, которые заблокировали часть избирательных участков, пострадало 893 человека.27 октября парламент Каталонии принял резолюцию, которая декларирует независимость от Испании.28 октября кабинет министров Испании временно взял на себя ответственность за управление регионом, лишил полномочий правительство Каталонии и его главу Карлеса Пучдемона.2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии. Их обвинили в попытке государственного переворота. Пучдемон выехал в Брюссель и заявил, что останется там до тех пор, пока не получит гарантии "честного судебного процесса".21 декабря состоялись досрочные выборы в парламент Каталонии. Явка на выборах составила 81,94%. Блок партий, выступающих за независимость региона от Испании, получил 70 из 135 мест в местном парламенте.1 марта Пучдемон отказался от возможности снова возглавить регион и призвал поддержать избрание на пост главы женералитата (регионального правительства) своего соратника Санчеса, также являющегося сторонником независимости Каталонии.Позже Пучдемон отметил, что готов возглавить каталонское "правительство в изгнании".5 марта Торрент официально выдвинул Санчеса кандидатом на пост президента женералитата Каталонии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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