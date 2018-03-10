10 марта в Виннице возле перекрестка улиц Пирогова и Дачной произошло пассажирский автобус попал в аварию, передает со ссылкой на .

По словам очевидцев, автобус столкнулся с легковушкой и врезался в электроопору.

Как сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Винницкой области Татьяна Фищук, авария произошла около 9.30. " Expert" и рейсовый автобус ехали в сторону "Электросети". Каким образом произошло столкновение, выясняют правоохранители, пишет ВинницаОК.

На месте работает следственно-оперативная группа, поскольку пострадали 4 человека - пассажиры автобуса. Телесные повреждения у них не тяжелые, - сообщила Татяна Фищук.

Этой ночью в и Ровно получили травмы пятеро полицейских.

"Сегодня ночью одновременно в и Ровно получили травмы во время несения службы пятеро полицейских. При схожих обстоятельствах, преследуя правонарушителей, умышленно направляли свои машины на таран полицейских авто. В обоих случаях нарушители задержаны и помещены в ИВС.

Граждане и общество должно воспринимать полицейского адекватно и реагировать на его вы-могу. Обратная реакция приводит к таким последствиям ", - на своей странице в Facebook сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

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