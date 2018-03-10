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Вагітна Світлана Лобода "політала" у міні-шортах (ВІДЕО)
10.03.2018 22:02
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Відома співачка Світлана Лобода, яка зараз готується на сім місяців покинути сцену - подейкують, що через вагітність від Тілля Ліндемана, - продемонструвала шанувальникам, як проходила підготовка до грандіозного концерту, яким зірка робить тимчасову паузу у кар'єрі.

На ролику, який з'явився в мережі, можна побачити, як Лобода у міні-шортах та чорному топі буквально літає, прикріплена до тросів, над сценою та глядачами. Шанувальники одразу зацікавились, чи не шкодять такі польоти малюку, втім, Лобода, яка не коментує вагітність, не коментує й екстремальні "польоти".

Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 10 Бер 2018 р. о 6:41 PST


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