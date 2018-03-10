Так называемая "власть" аннексированного Крыма для обеспечения обязательного прихода крымских татар на участки для голосования на российских выборах подключает спецслужбы. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Голос Америки .

Согласно его словам, пророссийская власть Крыма различными способами пытается повысить явку на президентских выборах, в том числе и со стороны крымских татар.

"По данным, которые мы получаем, оккупационная власть в Крыму мобилизует все для того, чтобы обеспечить высокий уровень явки людей на незаконные выборы. Особое внимание уделяется крымскотатарской части электората, и такое ощущение, что в этот раз оккупанты хотят отыграться за тотальное неучастие крымских татар в эмулируемом "референдуме" 2014 года", - отметил Чубаров.

Он также рассказал, что для обеспечения покорного прихода крымских татар на участки для голосования подключены даже спецслужбы.

"Власть оказывает давление на все сегменты крымскотатарского общественной и социальной жизни: вызывают в ФСБ имамов, некоторых из них, тех, кто демонстрировал отличие своей позиции от позиции духовного управления мусульман России, аккуратно предупреждают, что они могут быть отлучены от своих общин, и им будет вообще запрещено заниматься религиозным просвещением", - отметил Чубаров.

Согласно словам лидера крымских татар, руководство Крымского индустриально-педагогического университета осуществляло заметное давление на студентов, "прибегая к угрозам, что если те не проявят должную общественную активность в смысле голосования на выборах, то им тогда будет сложно дальше учиться".

"Такой же давление испытывают учителя, которые сейчас составляют списки детей и их родителей, проводят с ними беседы. Рекрутируют людей для участия в выборах и через крымскотатарских предпринимателей... Для Путина и его окружения очень важно, чтобы в Крыму была не просто продемонстрирована явка, а такая явка, степень которой была бы намного выше, чем в России, в том числе и между крымских татар", - резюмировал Чубаров.

Как сообщал svodka.net, г раждане Украины, которые поучаствуют в организации и проведении выборов Российской Федерации на территории аннексированного Крыма , будут наказаны в рамках части 1 статьи 111 Уголовного Кодекса Украины по факту государственной измены.

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