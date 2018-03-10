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Маленький Вареничок: Маша Єфросиніна похвалилася сестрою і племінницею (ФОТО)
10.03.2018 22:17
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В Інстаграмі Машу Єфросиніної, відомої телеведучої та віднедавна актриси, нечасто з'являються світлини родини, втім, на свята рідкісні селфі з рідними Маша все ж викладає, дивуючи та тішачи ними фанів.

Напередодні Маша опублікувала селфі з сестрою Лізою та її донькою, 10-річною Варварою. У дівчинки саме було день народження, тож тітка і хресна мама поспішила повернутися з Карпат, де була на зйомках новорічного родинного фільму, щоб привітати її.

"Сьогодні один з моїх найулюбленіших днів в році-10 березня дні народження трьох моїх рідних людей! На фото Варюша- моя племінниця і перша хрещениця! Вареничок - наше сонечко, найдобріша дівчинка!!! Лізок @liza_u, ти подарувала нам свою копію! Нехай вона буде здорова завжди!", - написала Єфросиніна.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 10 Бер 2018 р. о 5:41 PST


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