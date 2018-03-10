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Мы видим обороняющегося Путина – Венедиктов об интервью российского президента телеканалу NBC
10.03.2018 22:39
Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что не помнит случая, когда президент РФ Владимир Путин занимал оборонительную позицию в интервью иностранным корреспондентам, а в случае с телеканалом NBC так произошло. Интервью Путина записывали в начале марта Фото: kremlin.ru "Оно в некотором смысле потрясающее: мы видим обороняющегося Путина. Я не помню, где и когда публично, даже в интервью иностранным корреспондентам, Владимир Владимирович вынужден был занимать оборонительную позицию и даже в каких-то вещах, когда она (журналистка Меган Келли. – ) переспрашивала – он отступает", – сказал главред.По его словам, это свидетельствует, что Путин – человек, а не машина или робот.Интервью с Путиным телеканал NBC записывал 1 и 2 марта.Российский президент, в частности, заявил, что не знает причины введения США санкций против РФ, что с 2000 года думает о своем преемнике, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда "несет пургу". Кроме того, Путин назвал президента США Дональда Трампа "более современным человеком".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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