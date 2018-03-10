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Мы видим обороняющегося Путина – Венедиктов об интервью российского президента телеканалу NBC
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10.03.2018 22:39
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Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что не
помнит случая, когда президент РФ Владимир Путин занимал
оборонительную позицию в интервью иностранным корреспондентам, а в
случае с телеканалом NBC так произошло. Интервью Путина записывали
в начале марта Фото: kremlin.ru "Оно в некотором смысле
потрясающее: мы видим обороняющегося Путина. Я не помню, где и
когда публично, даже в интервью иностранным корреспондентам,
Владимир Владимирович вынужден был занимать оборонительную позицию
и даже в каких-то вещах, когда она (журналистка Меган
Келли. – ) переспрашивала – он отступает", –
сказал главред.По его словам, это свидетельствует, что Путин –
человек, а не машина или робот.Интервью с Путиным телеканал NBC
записывал 1 и 2 марта.Российский президент, в частности, заявил,
что не знает причины введения США санкций против РФ, что с 2000
года думает о своем преемнике, что его пресс-секретарь Дмитрий
Песков иногда "несет пургу". Кроме того, Путин назвал президента
США Дональда Трампа "более современным человеком".
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