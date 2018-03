Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск опубликовал в Twitter видео концепта нового электробуса. Отмечается, что он будет развивать скорость до 200 км/час. Бизнесмен написал, что автобус будет двигаться под землей и у него будет множество маленьких остановок "размером с парковочное место автомобиля" как можно ближе к нужным пунктам назначения, а не крупных станций, как в метро. Разработкой транспорта будет заниматься компания Маска The Boring Company. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Маск показал концепт нового автобуса Фото: EPA видео Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 березня 2018 р. Видео: Elon Musk / Twitter Сводка.нет - Новости Украины и Мира



