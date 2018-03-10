Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск опубликовал в Twitter
видео концепта нового электробуса. Отмечается, что он будет
развивать скорость до 200 км/час. Бизнесмен написал, что автобус
будет двигаться под землей и у него будет множество маленьких
остановок "размером с парковочное место автомобиля" как можно ближе
к нужным пунктам назначения, а не крупных станций, как в метро.
Разработкой транспорта будет заниматься компания Маска The Boring
Company. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
| Маск показал концепт нового автобуса Фото: EPA видео
Better video coming soon, but
it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U
— Elon Musk (@elonmusk) 9 березня 2018 р. Видео: Elon Musk /
Twitter
Сводка.нет - Новости Украины и Мира