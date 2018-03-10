Швейцарский этос, больше, чем в какой-либо другой стране, сосредоточен на подготовке к концу цивилизации.

Например, по всей Швейцарии можно встретить тысячи фонтанов, питаемых природными источниками. Цюрих знаменит своими , в том числе довольно красивыми и изысканными, но реальную картину показывают бесчисленные маленькие, простые фонтаны в каждой швейцарской деревне. Несмотря на свою простоту, в случае разрушения системы центрального водоснабжения эти фонтаны предоставят децентрализованную и надежную систему обеспечения всех питьевой водой.

Швейцарская политическая система также децентрализована. Если с центральным правительством что-нибудь случится, швейцарцы могут даже этого не заметить. Горы и долины также означают, что швейцарские города и деревни географически независимы, хотя и соединены паутиной надежных коммуникаций.

Несмотря на длящийся с 1815 г. мир, Швейцария готова к войне. Швейцарские мужчины (а вероятно, в будущем это будет касаться и женщин) обязаны отслужить в армии (кто не может, тот платит специальный налог), что создает надежный запас подготовленных граждан, способных нести службу в случае чрезвычайной ситуации.

Швейцарцы сотни лет рыли в Альпах тоннели, создавая для людей и припасов.

Еще одним примером того, насколько до смеха хорошо подготовлены швейцарцы к любым угрозам, служит существование тайных гидроэлектростанций, построенных внутри несообщаемых гор, так что в случае массовых бомбежек у них все равно будет электричество. И не забывайте, что это то, чего швейцарское правительство от нас не скрывает. Считается, что по стране разбросано еще больше фортификационных сооружений и секретных полезностей.

Помимо , пронизывающих швейцарские горы, существует еще несколько сотен тысяч частных и публичных бомбоубежищ, может вместить 20,000 человек. Некоторые из крупнейших сооружений были выведены из эксплуатации и даже превращены в музеи, но не стоит сомневаться, что они могут быть быстро перепрофилированы. По мере того как швейцарцы продолжают совершенствовать свою и так фантастическую железнодорожную систему, стандартной практикой стало превращать старые железнодорожные тоннели в безопасные убежища.

Помимо гидроэлектростанций, убежищ и запасов провизии, под землей у швейцарцев также есть библиотеки, готовые к перезагрузке цивилизации:

«В другом подземном бункере хранятся подробные инструкции по созданию устройств для чтения всех известных форматов хранения данных, включая даже старые форматы, такие как дискеты, так что если эти знания будут утрачены, будущие поколения все равно смогут расшифровать наши устройства хранения данных, чтобы верно считать содержащуюся в них информацию. По сути, ученые, участвующие в этом проекте, попытались создать «Розеттский камень» форматов данных и используют для хранения этих знаний удивительно безопасный швейцарский бункер».

Швейцария известна как место хранения богатств во времена кризиса, и это справедливо и сегодня, с некоторыми оговорками. «Старые деньги» хранят свое золото в тщательно охраняемых швейцарских банках, тогда как новые хранят свои биткойны в , способных выдержать как ядерную, так и кибератаку:

Неудивительно, что , ведь эта страна сделалась антихрупкой, чтобы пережить черных лебедей краха цивилизации.

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