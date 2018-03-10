У Турции были проблемы с закупкой в США "даже простых винтовок" из-за сомнений в Конгрессе, отметил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Чавушоглу рассказал о закупках Турцией систем С-400 Фото: EPA Он отметил, что у Турции были проблемы с закупкой в США "даже простых винтовок" из-за сомнений в Конгрессе. По словам Чавушоглу, если позволят правительство и Конгресс США, Турция может приобрести американские системы Patriot. Дипломат отметил, что если Турция ничего не получает от союзников, то "вынуждена" покупать оружие "в другом месте".25 июля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о подписании между Анкарой и Москвой документов в рамках соглашения о покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400. По его словам, Турция не смогла договориться с США о поставках ракетных систем, следовательно была вынуждена искать альтернативу.По информации агентства Bloomberg, Анкара заплатила за четыре ЗРК С-400 $2,5 млрд. Первые два дивизиона С-400 Россия должна была передать в течение года, остальные два будут собраны на территории Турции.28 июля пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Россия согласилась передать Анкаре технологии ЗРК С-400.Министерство обороны США раскритиковало намерения Турции приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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