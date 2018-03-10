Исследование связи шестого поколения в Китае началось в конце 2017
года, отметил министр промышленности и информационных технологий
Китая Мяо Вэй. Мяо Вэй рассказал об исследованиях связи 6G в Китае
Фото: EPA По его словам, исследование 6G началось в конце 2017
года. При этом министр отметил, что связь 5G в Китае "на несколько
лет отстает" от масштабного коммерческого использования.Мяо Вэй
отметил, что технологии в современном мире способствуют
коммуникации не только между людьми, но и между людьми и машинами и
между машинами.29 января 2018 года агентство Reuters сообщало,
что Совет национальной безопасности США предлагает в ближайшее
время развернуть на территории страны скоростную
телекоммуникационную сеть пятого поколения (5G) для противодействия
угрозе со стороны Китая.
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