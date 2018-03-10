Исследование связи шестого поколения в Китае началось в конце 2017 года, отметил министр промышленности и информационных технологий Китая Мяо Вэй. Мяо Вэй рассказал об исследованиях связи 6G в Китае Фото: EPA По его словам, исследование 6G началось в конце 2017 года. При этом министр отметил, что связь 5G в Китае "на несколько лет отстает" от масштабного коммерческого использования.Мяо Вэй отметил, что технологии в современном мире способствуют коммуникации не только между людьми, но и между людьми и машинами и между машинами.29 января 2018 года агентство Reuters сообщало, что Совет национальной безопасности США предлагает в ближайшее время развернуть на территории страны скоростную телекоммуникационную сеть пятого поколения (5G) для противодействия угрозе со стороны Китая. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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