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"Украинский выбор" опроверг данные СБУ о связи с ним Рубана
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10.03.2018 23:34
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Лидер "Офицерского корпуса" Владимир Рубан делал "манипулятивные и
оскорбительные" заявления в адрес лидера "Украинского выбора"
Виктора Медведчука. Об этом говорится в комментарии движения по
поводу сообщений Службы безопасности Украины. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Заявления СБУ "Украинский выбор"
считает "бредовыми" и "нелепыми" Фото: ЕРА В сообщении украинской
спецслужбы, в частности, было сказано, что с 2013 года Рубан
был активным участником движения Медведчука, он также участвовал в
проекте "Украинская федерация"."Рубан не является и никогда не
являлся членом общественного движения "Украинский выбор". Владимир
Рубан принимал участие в мероприятиях проекта "Украинская
федерация" наравне со многими другими экспертами, журналистами и
общественными деятелями как гражданин, которому тогда, в 2013-м,
были близки идеи "Украинского выбора". Какие идеи исповедует
Владимир Рубан сегодня – нам неизвестно", – утверждают в
"Украинском выборе".Заявления СБУ там считают "бредовыми" и
"нелепыми". В движении подчеркивают, что открыто говорят о
приверженности идее федеративного устройства Украины.Публикации
Рубана на своем сайте "Украинский выбор" объясняет возможностью
размещать там свои материалы после регистрации блога."Однако после
событий 2014 года Рубан позволил себе ряд лживых, манипулятивных и
оскорбительных заявлений в адрес лидера движения", – заявили в
"Украинском выборе".8 марта Рубана задержали в
контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области
за нелегальную перевозку крупной партии оружия на
подконтрольную Киеву территорию.Подозрение объявлено ему
по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14
(приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический
акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из
минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации
Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра
Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения
Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Шевченковский райсуд
Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без
права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в
ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса
крупную партию средств поражения. Все оружие находится под
контролем СБУ, добавил он.Грицак утверждает, что Рубан
координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром
Захарченко и Александром Тимофеевым.
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