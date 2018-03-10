Лидер "Офицерского корпуса" Владимир Рубан делал "манипулятивные и оскорбительные" заявления в адрес лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука. Об этом говорится в комментарии движения по поводу сообщений Службы безопасности Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Заявления СБУ "Украинский выбор" считает "бредовыми" и "нелепыми" Фото: ЕРА В сообщении украинской спецслужбы, в частности, было сказано, что с 2013 года Рубан был активным участником движения Медведчука, он также участвовал в проекте "Украинская федерация"."Рубан не является и никогда не являлся членом общественного движения "Украинский выбор". Владимир Рубан принимал участие в мероприятиях проекта "Украинская федерация" наравне со многими другими экспертами, журналистами и общественными деятелями как гражданин, которому тогда, в 2013-м, были близки идеи "Украинского выбора". Какие идеи исповедует Владимир Рубан сегодня – нам неизвестно", – утверждают в "Украинском выборе".Заявления СБУ там считают "бредовыми" и "нелепыми". В движении подчеркивают, что открыто говорят о приверженности идее федеративного устройства Украины.Публикации Рубана на своем сайте "Украинский выбор" объясняет возможностью размещать там свои материалы после регистрации блога."Однако после событий 2014 года Рубан позволил себе ряд лживых, манипулятивных и оскорбительных заявлений в адрес лидера движения", – заявили в "Украинском выборе".8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.Подозрение объявлено ему по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Шевченковский райсуд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он.Грицак утверждает, что Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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