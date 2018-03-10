Северная Корея не проводила ракетных испытаний с ноября 2017 года, отметил президент США Дональд Трамп. Трамп верит, что КНДР сдержит обещание Фото: ЕРА "Северная Корея не проводила ракетные испытания с 28 ноября 2017 года и обещала не делать этого вплоть до наших встреч. Я верю, что они сдержат это обещание!", – написал он. North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 марта 2018 г. 5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей.8 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чхун Ый Йон прибыл в Вашингтон и передал Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский руководитель согласился провести такие переговоры до мая, сообщило агентство Reuters.9 марта Трамп проинформировал в Twitter о подготовке встречи с Ким Чен Ыном.В этот день в Белом доме уточнили, что встреча президента США и лидера КНДР состоится только после выполнения ряда обещаний со стороны Пхеньяна.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. США неоднократно расширяли санкции против КНДР.Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и сумасшедшим, а руководитель КНДР обещал "укрощать огнем сумасшедшего американского старичка". Глава Белого дома несколько раз заявлял, что готов встретиться с главой Северной Кореи при "правильных обстоятельствах". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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