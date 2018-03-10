В чём причина смерти Сталина, наступившей 65 лет назад? Известный писатель и публицист Иван Чигирин, опубликовавший историю болезни Сталина, делится своими мыслями на этот счёт...

Ровно 65 лет назад, 5 марта 1953 года умер величайший деятель всех времен и народов, вождь мирового пролетариата, знаменитый полководец Иосиф Виссарионович Сталин. Умер в расцвете творческих сил – ему было 73 года. В 2016 году по нотариально заверенному разрешению его внука Евгения Яковлевича Джугашвили издательство «Достоинство» выпустило книгу Ивана Ивановича Чигирина «Сталин. Болезни и смерть. Документы», в которой впервые и эксклюзивно были полностью опубликованы сохранившиеся в РГАСПИ истории болезней Сталина с 1921 по 1953 годы, а также медицинские документы, составленные лечащими врачами перед его кончиной. Накануне 65-й годовщины трагической даты Иван Иванович согласился ответить на мои вопросы умышленно для газеты «Завтра»:

– Каким было состояние здоровья Сталина на момент смерти и как оно отражено в документах?

– В книге представлен массив дел, анализов, записок и других документов, хранящихся в архиве в трёх папках из жёсткого глянцевого тонкого светло-серого картона. Даже не углубляясь в тексты, становится ясным, что истории болезней Сталина часто переделывали и переписывали. По непонятной логике ряд документов дублируется, но при этом обнаружены различные анализы, сделанные во время болезней, записи о которых отсутствуют. Обращает на себя внимание ряд «заболеваний», случившихся со Сталиным в 1946, 1947 и в 1950 году. Для них всех характерны кровавые поносы (до 20 раз в сутки) и рвоты кровью. Последний симптом проявился и в последней болезни во время инсульта 2-5 марта 1953 года.

– Какие существуют версии смерти Сталина, подтверждаются ли они фактами?

– Наиболее тяжёлое заболевание за всю жизнь Сталина – хроническая дизентерия (!) – протекало в Москве с 27 марта по 30 июля 1947 года, причём 43 анализа (в которых возбудителей дизентерии обнаружено не было) сохранились лишь за трое суток (27, 28 и 29 марта). Ни апрельских, ни майских, ни июньских, ни июльских анализов в деле нет. Не для сокрытия ли действительной причины болезни (отравления) они, а также ЭКГ, были изъяты из истории болезни? Именно в этот период появились признаки повышенного артериального давления, которое достигало 190/100. Вероятно, это дало повод для предположения некоторых исследователей о наличии у Сталина гипертонии, которая якобы явилась причиной многочисленных инсультов. Но ни об одном инсульте в историях болезни не упоминается. В книге приводится факсимиле правки Сталиным в 1952 году статьи «Экономические проблемы социализма», сделанных бисерным почерком, что очень не характерно для человека, перенёсшего инсульты. Следует отметить, что после «дизентерии» артериальное давление не поднималось выше 145/80.

– А что показывают электрокардиограммы?

– Из всех ЭКГ Сталина есть только одна прижизненная – сделана она была в 1926 году, а остальные – на смертном одре. Упоминания о других ЭКГ в историях болезни есть, но сами они отсутствуют. Копии трёх ЭКГ за 2 и 5 марта 1953 года были показаны пяти врачам-кардиологам, имеющим стаж работы не менее 20 лет. Они подтвердили в основном те же изменения в сердце пациента, которые были описаны врачами в 1953 году. Однако если тогда было указано, что они произошли в задней стенке левого желудочка, то сегодня все специалисты заключили, что они произошли в верхушечной и переднебоковой стенке. То есть речь может идти о подмене ЭКГ профессором П.Е. Лукомским таким образом, чтобы свидетельство отравления осталось. Подлинные ЭКГ прямо указали бы на отравление: в медицине существует специальный раздел «Действие лекарственных веществ, биопрепаратов и ядов на ЭКГ». И ещё один «маячок», оставленный Лукомским – дата 2 июля 1953 года на черновике ЭКГ. За неделю до этого был убит Берия, который вышел на организаторов убийства Сталина – на Хрущёва и Игнатьева. Именно они приезжали на Ближнюю дачу 28 февраля 1953 года. Никакого кинопросмотра и «посиделок» с пьянкой не было – на 2 марта было назначено заседание Президиума ЦК КПСС об объединении МГБ и МВД под руководством Берия. Спасти Хрущёва, который курировал силовые ведомства от ЦК, и Игнатьева (у него было 8 заместителей, ранее работавших в разное время с Хрущёвым) могла только смерть Сталина. В истории болезни остался и ещё «маячок» – исчезновение одной пустой бутылки из-под минеральной воды. Факт об этом отражён в акте о передаче медицинских предметов и в доверенности на их получение. 8 ноября 1953 года в ней указано три бутылки, а 9-го в акте осталось только две. Быть может в исчезнувшей и был яд, которым отравили Сталина?

– Проводилась ли медицинская экспертиза историй болезни Сталина?

– После введения в научный оборот историй болезни Сталина теперь каждому доступно изучение этих бесценных документов. Их полноценный экспертный анализ должен быть проведён врачами с использованием современных методов исследования.

– А у кого мог быть мотив устранить Сталина?

– Версий смерти Сталина существует несколько. Теперь для широкого круга читателей и специалистов появилась реальная возможность приблизиться к «главной тайне ХХ века», хотя, вероятно, никакой тайны и не существует. Ведь если допустить, что смерть наступила естественно, то зачем было вносить в документы столько изменений, а также избавляться от его останков? За время нахождения Сталина у власти было около десятка попыток покушения на его жизнь. К марту 1953 года очередь из жаждущих покончить со Сталиным была небольшая, но плотная и состояла из сильных врагов его и Советского Союза. Берии в этой очереди не было, потому что мотив для убийства Сталина у него отсутствовал. Второй человек в государстве, он был полностью занят руководством Спецкомитетом и созданием водородной бомбы. Кроме того, о какой борьбе за власть могла идти речь, если Берия знал или догадывался о том, что он обречён? Во время обострений лучевой болезни в 1952 году ему приходилось вести приём подчинённых полулёжа. Во время испытаний атомной бомбы облучился не только Берия, но и его заместители по Спецкомитету Завенягин, Ванников и Малышев. Первый умер в 55 лет, второй – в 65 и третий – тоже в 55. Защите от радиоактивного излучения значения тогда не придавали, потому что не знали о его губительных свойствах. Например, Мария Склодовская-Кюри носила на груди ладанку с радием и умерла от лучевой болезни.

– Но кто же тогда мог быть убийцей?

– Самым первым в очереди убийц Сталина стоял Хрущёв как исполнитель замысла уничтожения СССР сообществом власти над всем человечеством, именуемые то мировым правительством, то Финансовым Интернационалом, то мировым олигархатом, мозговой центр которого находился и находится в Лондоне. Кроме того, Хрущёв был выразителем воли части партийной номенклатуры, которую не устраивала идея Сталина передать власть от партии Советам. Было известно, что если Сталин за что-то брался, то обязательно доводил дело до конца. Мешкать не следовало. Было ещё два важных момента, которые очень беспокоили партийную номенклатуру. Во-первых, это желание Сталина разобраться с репрессиями 1937-1938 годов и поражениями Красной Армии в 1941 году, вина за которые во многом лежала на Генеральном штабе РККА. Приказ о приведении войск в боевую готовность был дан загодя, 18 июня 1941 года, но выполнен только командующими Военно-Морским Флотом и Одесским военным округом. Те, кому были адресованы слова «Победителей можно и нужно судить», их услышали, и после смерти Сталина ответственность за свои преступные деяния переложили всецело на него самого. О третьем мотиве убийства – назначенном на 2 марта 1953 года заседании Президиума ЦК – мы уже говорили. В этот день должно было быть принято решение об объединении МВД и МГБ и назначении Берии министром нового ведомства. Необходимо было разобраться с «делом врачей», «сионистским заговором в МГБ» и всем, что натворили Хрущёв и Игнатьев (министр госбезопасности в 1951-1953 годах, сфабриковавший упомянутые «дела» с целью компрометации таких людей, как прежний начальник «СМЕРШ» Абакумов – А.В.). Тучи над Хрущёвым сгущались, и он решил действовать. И, наконец, как это в разных вариантах внедрено в сознание масс, ещё один мотив – месть Хрущёва за смерть старшего сына, хотя к ней Сталин никакого отношения не имел, – Леонид не был расстрелян по приказу вождя. Сын Хрущёва погиб не в бою, а в авиационной катастрофе.

Иван Чигирин, Андрей Ведяев, Муза Малиновская

– А в чём заключались мотивы мировой закулисы?

– Теперь об этом мало кто знает, но в апреле 1952 года в Москве состоялось международное экономическое совещание, на котором Советский Союз, страны Восточной Европы и Китай предложили создать зону торговли, альтернативную долларовой. В совещании участвовали представители Ирана, Эфиопии, Аргентины, Мексики, Уругвая, Австрии, Швеции, Финляндии, Ирландии и Исландии. Забрезжило реальное содружество стран, не входящих в зону хождения доллара – ничем не обеспеченной бумажки. Сталин как теоретик научного коммунизма и последовательный марксист на экономическую диверсию капитала ответил «Сталинским ударом»: он предложил создать свой «общий рынок» с введением новой межгосударственной расчётной валюты. Учитывая, что инициатором этого замысла был СССР, валютой на таком рынке должен был стать советский рубль, определение курса которого уже было переведено на золотую основу. Это могло не только ослабить, но в дальнейшем и дестабилизировать позиции американского доллара, который западные банки использовали в качестве основного расчётного средства. Рубль мог стать главной валютой мира. По своим последствиям этот удар по Фининтерну мог оказаться смертельным. Поэтому ещё в июне 1951 года президентом США Г. Трумэном в Вашингтоне был образован Совет по психологической стратегии (Psychological Strategy Board, PSB) и созданию рабочей группы «Сталин» (кодовое обозначение PSB D-40), которая ставила своей целью изучение возможности отхода (или отстранения) Сталина от власти. Эта инициатива называлась «Планом устранения Сталина» («Plan for Stalin’s passing from power»).

– А кто был исполнителем заказа заокеанских дельцов в СССР?

– Ниточки ведут от Фининтерна к Куусинену, а от него – к Хрущёву и Игнатьеву. Они и были непосредственными исполнителями. Что касается Куусинена, то этот политический гуру, который стоял у истоков Коминтерна, встречался и переписывался с Лениным, став к шестидесятым годам значимым теоретиком партии, её идеологом, оберегал и направлял Хрущёва по нужному Фининтерну руслу до самой своей смерти в 1964 году. После того, как в мае Куусинен умер, в октябре бесславно закатилась политическая комета Хрущёва. Но дело свержения Советской власти не умерло. Пришедшими к власти после Хрущёва руководителями СССР идея построения справедливого общества была доведена до абсурда, дискредитирована и выставлена на всемирное осмеяние.

– Тогда в заключение напрашивается естественный вопрос: что же на самом деле должно знать современное поколение о подлинной роли СССР в истории?

– Во все времена капитализм держался на грабеже, называемом безвозмездным присвоением результатов чужого труда. Так это продолжается и доныне. Эксплуатация человека человеком принимала различные формы: рабовладелец эксплуатировал раба, помещик – крепостного крестьянина, капиталист – наёмного рабочего. В этих отношениях заложена основа конфликта между работником и работодателем – хозяин всегда хочет получить большую прибыль за счёт беспощадной утилизации рабочей силы. Серый кардинал Коминтерна, позже заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР, член Президиума и секретарь ЦК КПСС, академик АН СССР, автор учебника «Основы марксизма-ленинизма» масон Куусинен с нордическим упорством почти полвека трудился на опасной антисоветской ниве. Не свершившиеся революции, «зимняя война» с Финляндией 1939-1940 гг., «доклад» Хрущёва на ХХ съезде КПСС, Венгерские события 1956 года, расправа над ближайшими соратниками Сталина в 1957 году, Карибский кризис в 1962-м – вот лишь некоторые вехи его яркой, но внешне малоприметной жизни. Но главное – Куусинен является погубителем идеи диктатуры пролетариата применительно к практике переходного периода от капитализма к социализму в Советском Союзе, что сыграло в истории страны роковую роль. Нашёптанное Хрущёву и им громогласно озвученное утверждение, что «диктатура пролетариата перестала быть необходимой», сломало вектор движения советского строя к бесклассовому обществу. Это, в конечном итоге, привело к реставрации капитализма, который показал себя в нынешней России во всей своей красе вымиранием по миллиону человек в год, разрушением промышленности и сельского хозяйства, изуродованными образованием, медициной и наукой, галопирующими ценами на продовольствие и жильё, нищетой и безработицей значительной части трудоспособного населения. Борьба с Русью, Российской Империей, Советским Союзом, а теперь с Российской Федерацией всегда была, есть и будет стержнем и смыслом существования агрессивной англо-саксонской цивилизации.

Андрей Ведяев

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