|Вагітна Джамала продемонструвала елегантний образ у широких штанах (ФОТО)
|10.03.2018 23:58
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Відома співачка Джамала, тренер "Голосу країни" та переможниця "Євробачення-2016", зовсім скоро вперше стане матусею, тож зараз, продовжуючи роботу над проектами, насолоджується останнім терміном вагітності, тішачи шанувальників ніжними фото.
На світлині, яка з'явилася в Інстаграмі напередодні, Джамала позує у елегантних бежевих брюках та білій блузі з рюшами, які майже приховують животик зірки.
"Кожен день не схожий ... спокій ... сум... щастя... безтурботність ... хвилювання... радість ...подобається жити", - прокоментувала Джа.
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