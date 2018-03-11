Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что после встречи с помощником президента России Владислвом Сурковым РФ должна была внести свои предложения по миротворцеской миссии ООН для Донбасса, но их не было. Вчера 23.59 | комментариев: Волкер о миротворцах ООН для Донбасса: Мяч на российской стороне Фото: yes-ukraine.org "Мяч на российской стороне. Мы представили наше видение миротворческой миссии, как в плане географии, так и в плане мандата, мы подробно обсудили это с россиянами. В январе во время встречи с Сурковым (помощник президента РФ Владислав Сурков. – ) было сказано, что они это приняли к сведению, и они разработают свои предложения для нас, чтобы затем их обсудить и назначить новую встречу. С тех пор мы ничего от них не слышали, но надеюсь, что это произойдет очень скоро", – сказал Волкер.5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях". 11 сентября в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин допустил, что вооруженная задача ООН может находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.Однако 22 сентября спикер МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия согласна на размещение миротворческой миссии ООН только на линии соприкосновения, а не на всей территории Донбасса.Президент Украины Петр Порошенко на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем 21 сентября 2017 года заявил, что только миротворческая задача "со всеобъемлющим мандатом" может помогать восстановлению мира на Донбассе.В ООН начали подготовку соответствующей резолюции.28 октября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал критически важной передачу украинско-российской границы в зоне АТО под контроль миротворцев.31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миротворцы ООН, о которых говорил Волкер, станут "оккупационными силами".3 января 2018 года в Киеве министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что миротворческая задача ООН должна находиться на всей оккупированной территории Донбасса, а не только на линии столкновения.26 января Волкер встретился в Дубае с Сурковым. Источник "Интерфакса" сообщил, что стороны не пришли к единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса. 27 января в интервью ТАСС Сурков заявил, что новые предложения американской стороны по развертыванию миссии ООН на Донбассе – "дубайский пакет" – выглядят реализуемыми.18 февраля министр обороны Швеции Петер Хулквист заявил, что его страна готова помогать миротворческой миссии ООН, которая может быть развернута в Украине. Швеция как страна, не являющаяся членом НАТО, была предложена в качестве возможного ведущего государства в миротворческой миссии для Донбасса в докладе по заказу бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, который представили высшим должностным лицам на Мюнхенской конференции по безопасности.Согласно докладу, ООН следует рассмотреть вопрос о развертывании на Донбассе миссии, которая включает в себя около 20 тыс. военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и 4000 полицейских. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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