Президент выразил благодарность за твердую позицию поддержки Украины и подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов национальной безопасности нашего государства является достижение критериев членства в Альянсе.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил президент Украины , передает со ссылкой на .

В частности, президент сообщил, что доволен решением о присвоении Украине статуса "страны-аспиранта" и отметил, что Украина готова повысить амбиции относительно вступления страны в Альянс.

"Приветствую важное, долгожданное и логическое решение повысить уровень амбиций Украины относительно Альянса", - отметил он.

"Это стало признанием реального состояния наших отношений с . Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с Генеральным секретарем в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с Вице-президентом ", - считает Порошенко.

По мнению президента, основной задачей в ближайшее время будет стремление Украины стать членом Альянса.

"Наша следующая амбиция – План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Именно этому посвящено мое письмо Енсу Столтенбергу (Генеральный секретарь – ред.) в феврале 2018 года, в котором, со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении , мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса", - подчеркнул президент.

"Тихая дипломатия по продвижению наших принципиальных позиций, о чем договорились с нашими партнерами, дает свои весомые результаты", - отметил , добавив: "Уверенно движемся вперед".

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/uk_UA/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Вітаю важливе довгоочікуване та логічне рішення підвищити рівень амбіцій України щодо Альянсу! Це стало...

Опубліковано Петром Порошенком 10 березень 2018 р.

Напомним, как сообщалось ранее, в признали стремление Украины к обретению полноценного членства в организации. В частности, Украине был присвоен статус "страны-аспиранта" (Aspirant country).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира