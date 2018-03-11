Инициатива принадлежит Дональду Трампу

путь парада будет пролегать от Белого дома до Капитолия, сообщает Reuters.

Будут только машины на колесах. Танки не будут использовать, что минимизировать убыток местной инфраструктуре.

Общий выговор парада будет на американской военной истории, а также на "вклада ветеранов - от революции до сих пор".

Запланировано марши в исторической военной форме.

Парад будет стоить налогоплательщикам в 30 млн долларов.

Предыдущий крупный военный парад состоялся в Вашингтоне в 1991 году.

Напомним, президент США Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына провести прямые переговоры.