Нардеп Борислав Береза ​​считает, что руководитель центра освобождение пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан знал о сбоя, которая была в его автомобиле, передает со ссылкой на .

"Вес мебели и вес оружия совершенно разные. Там несколько тонн оружия. Она очень тяжелая и те, кто ездил за рулем нагруженных бусов знают, как разительно отличается управления машины загруженной на 1,5 тонны и на 5 тонн. Поэтому Рубан понимал, что везет не мебель. Вернее, не только мебель. А то, что его не осматривали сначала, только подтверждает факт наличия стабильных каналов контрабанды. Сам осмотр машины вызвал в Рубана удивление и растерянность. Объясняю почему. Я ча-сто бывал и бываю в АТО. Меня всегда узнают, но всегда огля-дают машину. Спрашивают об оружии и регистрируют его и согласие на него на блок-посту при въезде в зону АТО, если я еду с ним. НЕ весь-ливо, кто едет. Ехали с Сергеем Притулой и его так же спрашивали и так же осматривали машину, хотя знали нас обоих. Обзор бусов прохо-дить по процедуре. Если не смотрят, значит была команда пропустить. И это как раз тот самый канал контрабанды. Именно следовательно Рубан был удивлен тем, что канал провоз, которой он доверял, был раскрыт, а но задержан . Теперь главное чтобы следствие было проведено профессионально и быстро, а не развалилось с той при- чины, какой следак купил новый Range Rover или судьи пода-рувалы новый дом в Конче-Заспе", - написал на своей странице в соцсети Береза.

Руководителя центра освобождение пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана подозревают в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря Александра Турчинова-ва.

"С использованием минометов, гранатометов, стрелкового оружия и взрывных устройств планировал осуществить вооруженные нападения на помещения государственных деятелей и политических лидеров, в частности Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убил ства", - зачитал судья Шевченковского районного суда во время заседания по избранию Рубленую меры пресечения.

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