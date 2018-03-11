Шантаж Запада президентом РФ Владимиром Путиным похож на угрозу хулигана отравить любимую кошку отвергнувшей его одноклассницы, отметил российский социолог и политолог Игорь Эйдман. Эйдман: На страхе отношений не выстроишь Фото: Игорь Эйдман / Facebook "Все это звенья одной цепи. Путин таким образом презентовал миру внешнею политику своего нового президентского срока. Ее можно кратко сформулировать так: "ударим по санкциям ракетами и ядами", – написал политолог.Он считает, что покушавшиеся на Скрипаля прежде только пытались запугать Запад."Отсюда такой общественно-опасный способ проведения теракта и демонстративная дерзость его организаторов. Этим преступлением Путин посылает месседж европейцам – "вы наши заложники, мы можем хотя пол-Европы перетравить, а вы даже не вякнете", – отметил Эйдман.По его словам, шантаж Путина "сверхоружием" и отравлением похож на угрозу хулигана отравить любимую кошку отвергнувшей его одноклассницы."На страхе отношений не выстроишь. Шансов таким образом склонить девушку к любви равны нулю. Ничего, кроме брезгливого отвращения, этот шантаж вызвать не может. И кончится он только тем, что рано или поздно шантажиста просто жестоко побьют", – подытожил Эйдман. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1789393531123618&id=100001589654713 1 марта во время обращения к Федеральному собранию Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Также, по его словам, уже принят на вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы Кремля показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.66-летнего Скрипаля и его дочь госпитализировали 4 марта. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери. Британская полиция и разведка (MI5) рассматривают версию покушения, спонсируемого властями РФ.Министр иностранных дел Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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