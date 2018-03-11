В АП утверждают, что встреча инициировали блоггеры

между 18 присутствующих на встрече, которая состоялась 9 марта, - советник президента, помощник главы МОУ Юрий Бирюков, Мирослав Олешко, Александр Нойнец ( "Петр и Мазепа"), Игорь Бигдан, Виктор Трегубов, Гарик Корогодский, Ярослав Матюшин, Богдан Карпенко, Алексей Петров, Елена монов, Юрий Гудименко, Мартин Брест, Масон Лемберг, Серж Марко, Филипп Духлий, Дана Яровая, Роман Доник, Денис Пятигорец и Виктор Пузанов, сообщает "Украинская правда".

Об итогах встречи блогеры пишут на своих страницах и в пропрезидентских сообществах в Facebook, как то "# Я_Підтримую_Президента", отмечая, что организатором выступил Юрий Бирюков. В частности, Бирюков заявил, что во время встречи, которая длилась 2:00, было "наработан идеи по взаимодействию, по выходу видоеблогив на ТВ, по поддержке инициатив президента".

"Такие встречи еще будут, не часто, но раз в пару месяцев точно", - добавил Бирюков.

Виктор Трегубов сообщил, что во время встречи Порошенко заявил, он "верит в победу на следующих президентских", а также "пообещал, что будет весело" и скоро будут "новые громкие задержания и посадки", а также "сокрушается из-за недостаточного продвижения позитива в медиа".

По его словам, Порошенко рассказал, что передавал для армии снайперские и протиснайперськи комплексы для УСН, аптечки, ПВО и "еще ряд позиций". Общая сумма, по данным блогеров, - девятизначную.

"Обсудили насущные вопросы и путь к нашей общей победы", - заявил своем блоге Мирослав Олешко.

Алексей Петров отметил, что встреча была "формально закрытой - никаких средств аудио- или видеозаписи, ни одного журналиста и фотографа". По его словам, на встрече присутствовала и жена президента Марина, а сам глава государства был одет неформально - "джинсы, свитер, туфли".

"Основная тема, вокруг которой крутились почти все вопросы - информационная война, которую Кремль ведет в отношении Украины", - отметил он.

"Попробовали договориться исправить новостной перекос в медиа-пространстве", - отметил другой участник встречи Ярослав Матюшин.

Как заявил "Украинской правде" завотделом департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко, инициаторами встречи было не АП и формат встречи "без камер" участники определяли сами.

"Мы Ее организовывали, это была инициатива блоггеров. Порошенко согласился прийти на эту встречу", - сообщил Горковенко. Он отметил, что "часть участников сами не хотели публичности".

"Все поднимали довольно острые и критические вопросы. То, что я видел, кто о чем спрашивал, о том и написал", - добавил он.

Как информирует "Украинская правда", это уже вторая встреча Порошенко с блоггерами, предыдущая была 2 года назад. На эту встречу реагируют в сети, отмечая, что большинство присутствующих на ней "блоггеров" неизвестные даже журналистам, а "Банковая повторяет то, что когда-то делал Кремль". Также журналисты отмечают, что список участников согласовывают в президента.

Напомним, Международная правозащитная организация Freedom House считает, что украинские журналисты избегают острых тем из политическое и экономическое давление со стороны властей.

В феврале в Национальном союзе журналистов Украины зафиксировали восемь нападений на работников СМИ. Давление на свободу слова усиливается, поскольку нападающих на работников СМИ не наказывают.