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В супермаркете в Запорожье поставили ценники в российских рублях
11.03.2018 00:38
В супермаркете в Запорожье поставили ценники в российских рублях По теме:

Ценники на продукты в рублях, покупатели обнаружили в запорожском супермаркете сети "Апельмон".

Об этом рассказала в Facebook местная жительница Мария Соболевская, передает со ссылкой на .

В магазине цены на продукцию были в рублях, а также чеки людям выдавали в российской валюте.

Однако после огласки инцидента с девушкой связался менеджер сети супермаркетов и объяснил ситуацию. Оказалось, что виноват во всем сбой в программе, который используют для печатания ценников.

"Сотрудники печатали стикеры на автомате, не обращая внимания на ошибку. В магазине уже провели ревизию и сейчас меняют стикеры на новые - с корректной валютой", - пишет девушка.

Ранее, в одном из торговых центров столицы в продаже обнаружили игрушки с российской символикой.Они пропогандировали российские спецслужбы и силовые структуры.







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