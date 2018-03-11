|Loboda лично подтвердила беременность
|11.03.2018 00:38
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Светлана Лобода @lobodaofficial подтвердила беременность и заявила что уходит в декрет до июня Новость о том, что 34-летняя Светлана Лобода ждет ребенка от лидера Rammstein Тиля Линдеманна, опубликованная SUPER, взорвала информационное пространство и спровоцировала массу слухов о том, что это лишь пиар. Тем, кто с пеной у рта обвинял нас во ложь, ответила сама Светлана Лобода — сегодня она впервые вышла в свет, продемонстрировав округлившиеся формы на одной из музыкальных премий в Кремле и подтвердила свою беременность. — Я ухожу в отпуск так как меня ждёт самое прекрасное - рождение малыша - сообщила Лобода со сцены Кремлевского дворца, получая награду как "лучшая певица года". Как стало известно, роды звезды запланированы на конец мая. В июне певица возобновит концертную деятельность.Публикация от Super (@super.ru) Мар 10, 2018 в 12:05 PST
Ранее издание Super сообщило, что Loboda беременна от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.9 апреля 2018 года дочери Loboda исполнится семь лет. Отец ребенка – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Линдеманн тоже разведен. У него есть две дочери – Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука – Фрица Фиделя.