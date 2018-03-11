Президент РФ заявил, что не контролирует всех сотрудников администрации, в том числе пресс-секретаря Дмитрия Пескова

Путин дал интервью журналистке американского телеканала NBC Мегино Келли. Келли попросила его прокомментировать высказывание одного из советников президента. Президент РФ заявил, что не контролирует всех сотрудников администрации, в том числе пресс-секретаря Дмитрия Пескова, а также не считает необходимым комментировать все их высказывания.

"У нас две тысячи сотрудников администрации, разве вы думаете, что я каждый контролирую? Он Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую ​​ерунду, я смотрю по телевизору и думаю: что он там рассказывает? Кто ему это поручил?", - сказал Путин.

Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия нанесет ядерный удар только в случае нападения на нее.