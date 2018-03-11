Погода, Новости, загрузка...
Путин о своем пресс-секретаря: "Он несет иногда такую ерунду"
11.03.2018 00:38
Путин о своем пресс-секретаря: "Он несет иногда такую ерунду"
Президент РФ заявил, что не контролирует всех сотрудников администрации, в том числе пресс-секретаря Дмитрия Пескова
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что иногда не понимает своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, чьи слова считаются официальной позицией Кремля.
Путин о своем пресс-секретаря: "Он несет иногда такую ерунду" Фото: kremlin.ru
Путин дал интервью журналистке американского телеканала NBC Мегино Келли. Келли попросила его прокомментировать высказывание одного из советников президента. Президент РФ заявил, что не контролирует всех сотрудников администрации, в том числе пресс-секретаря Дмитрия Пескова, а также не считает необходимым комментировать все их высказывания.
 
"У нас две тысячи сотрудников администрации, разве вы думаете, что я каждый контролирую? Он Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую ​​ерунду, я смотрю по телевизору и думаю: что он там рассказывает? Кто ему это поручил?", - сказал Путин.
 
Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия нанесет ядерный удар только в случае нападения на нее.
  • Путин о ядерной войне: а зачем нам такой мир, если там не будет России?

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить