Проблема языка национальных меньшинств была незначительной в рамках широкой основополагающей реформы украинской системы образования, отметила представитель Еврокомиссии Катарина Матернова. В Еврокомиссии считают преувеличенной проблему украинского закона "Об образовании" Фото: EPA "Проблема языковых меньшинств была только незначительной долей более широкой, основополагающей реформы системы образования украинских детей. Думаю, это было одним из тех вопросов, который несколько непропорционально раздут, ведь есть рекомендация Венецианской комиссии, где речь идет именно о защите языков меньшинств", – сказала Матернова.После принятия 5 сентября 2017 года во втором чтении и в целом украинского закона "Об образовании", который расширил использование украинского языка в обучении, Венгрия и ряд других стран выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО, пока Киев не внесет изменения в документ.Инициативу направили на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы 8 декабря. Киеву предложили внести изменения в 7-ю статью – относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке. Комиссия не стала настаивать на изменении статьи закона, но рекомендовала Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.В Евросоюзе заявили, что Киев должен учесть рекомендации Венецианской комиссии.14 февраля 2018 года Кабмин направил в Верховную Раду законопроект, в котором предложил продлить переходной период внедрения языковой статьи закона "Об образовании".16 февраля Сийярто настоял, что Украина должна приостановить действие документа и начать переговоры с закарпатскими венграми.Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич считает, что Венгрия политизирует ситуацию вокруг языковой статьи украинского закона. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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