Подозрение главе "Офицерского корпуса" в МВД считают обоснованной

"Это реально хорошая, многомесячная, девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация, оперативная разработка этой и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже довольно достойный", - сказал Шевченко в эфире" 112 Украина ".

Он считает объявление подозрения Рубленую более чем обоснованным.

"Для меня является достаточным объем информации, предоставленный СБУ, чтобы считать более чем обоснованной подозрение Рубленую. В настоящее время мне считаются довольно убедительными доказательства, не все, а, по моим оценкам, часть пятая, от того, что имеет спецслужба располагает. Мне они кажутся довольно убедительными", - сказал представитель МВД.

Операцию по задержанию Рубана Шевченко назвал "не случайным", и дело, по его мнению, имеет судебную перспективу.

Напомним, Владимир Рубана задержали утром 8 марта на пункте пропуска "майорских" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которые руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова и другое оружие. Провозилося все это под видом имущества семьи переселенцев.

Согласно подозрению, предъявленной Рубленую, он готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. Согласно документу, в Рубана "не позднее 14 ноября 2017" возник план осуществить в Киеве теракт с целью запугивания населения и спровоцировать военный конфликт на территории всей Украины. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были подорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Кроме того, Рубан якобы планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Все они должны были убить.

В то же время, сам Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там водитель и имел только перевезти товар из неподконтрольной территории Донбасса.

"Все были в сговоре .... это организованная операция двух служб", - заявил руководитель "Офицерского корпуса".

Президент Украины Петр Порошенко заявил: "Цель была одна - дестабилизировать общество через массовые террористические акты. И доказательства этого, по крайней мере те, что мне сообщил глава СБУ, являются неоспоримыми".