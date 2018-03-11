|Вятрович поддержал переименование Днепропетровской области в Сичеславскую
|11.03.2018 00:54
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Он назвал это объединением Украины современной с Украиной казацкойГлава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил за переименование Днепропетровской области на Сичеславскую.
Фото: slovoidilo.ua
"Поддерживаю! Сичеславская область - это единение Украины современной с Украиной казацкой", - заявил Вятрович.
Напомним, 11 февраля в Днепре на общественном обсуждении рассматривали инициативу переименования Днепропетровской области на Сичеславскую.
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