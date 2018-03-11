Он назвал это объединением Украины современной с Украиной казацкой

Фото: slovoidilo.ua

"Поддерживаю! Сичеславская область - это единение Украины современной с Украиной казацкой", - заявил Вятрович. Напомним, 11 февраля в Днепре на общественном обсуждении рассматривали инициативу переименования Днепропетровской области на Сичеславскую.

В Днепре обсудили переименование Днепропетровской области на Сичеславскую

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