Этой ночью в и Ровно получили травмы пятеро полицейских, передает со ссылкой на .

"Сегодня ночью одновременно в и Ровно получили травмы во время несения службы пятеро полицейских. При схожих обстоятельствах, переследуя правонарушителей, умышленно направляли свои машины на таран полицейских авто. В обоих случаях нарушители задержаны.

Граждане и общество должно воспринимать полицейского адекватно и реагировать на его требование. Обратная реакция приводит к таким последствиям", - на своей странице в Facebook сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Если в Уголовно-процесульного кодекса до 15 марта не будут внесены изменения, то работа право-охранительной системы парализуется.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов.

В октябре 2017 года парламент принял закон, которым внес изменения в хозяйственного, гражданского, административного кодексов и других законодательных актов, напомнил он.

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