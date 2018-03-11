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В МВФ пока не готовы направить в Украину оценочную миссию для пересмотра программы и предоставления следующего транша
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11.03.2018 01:02
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Международный валютный фонд поддерживает постоянный разговор с
украинскими властями, отметил пресс-секретарь фонда Джерри Райс.
МВФ пока не готов прислать в Украину оценочную миссию Фото: EPA
"Наша дискуссия с украинской властью является
постоянной", – сказал он.Райс напомнил, что Украину посещала
группа экспертов Фонда."Дискуссия охватывала разные вопросы,
включительно с проектом закона об антикоррупционном суде", –
сообщил он.Пресс-секретарь отметил "необходимость дальнейшего
прогресса в Украине" по выполнению целей программы."В том числе, в
энергетическом секторе, фискальной политике, и, как уже сказал,
антикоррупционных усилиях. Я могу сказать вам, что эта
дискуссия продолжается и будет продолжаться в течение следующих
недель", – сказал Райс.Вместе с тем, по его словам, МВФ еще не
определил дату визита в Украину оценочной миссии.Последний
меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в
марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить
Украине $17,5 млрд. В рамках этой
программы украинское правительство получило уже четыре транша
на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для
завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины
обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ,
антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных
процессов.В середине февраля 2018 года в Киев приезжала задача
МВФ для консультаций с украинскими властями.
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