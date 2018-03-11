Международный валютный фонд поддерживает постоянный разговор с украинскими властями, отметил пресс-секретарь фонда Джерри Райс. МВФ пока не готов прислать в Украину оценочную миссию Фото: EPA "Наша дискуссия с украинской властью является постоянной", – сказал он.Райс напомнил, что Украину посещала группа экспертов Фонда."Дискуссия охватывала разные вопросы, включительно с проектом закона об антикоррупционном суде", – сообщил он.Пресс-секретарь отметил "необходимость дальнейшего прогресса в Украине" по выполнению целей программы."В том числе, в энергетическом секторе, фискальной политике, и, как уже сказал, антикоррупционных усилиях. Я могу сказать вам, что эта дискуссия продолжается и будет продолжаться в течение следующих недель", – сказал Райс.Вместе с тем, по его словам, МВФ еще не определил дату визита в Украину оценочной миссии.Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ, антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных процессов.В середине февраля 2018 года в Киев приезжала задача МВФ для консультаций с украинскими властями. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки мвф райс украину сказал что Теги: деньги