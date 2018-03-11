Акцию организовал "Российский союз Латвии"

Акцию организовал "Российский союз Латвии", сообщает "Радио Свобода".

Издание отмечает, что в латвийских школах для национальных меньшинств (прежде только русского) 60% преподавание осуществляется на государственном языке, 40% языке меньшинства. Реформа образования в Латвии предусматривает, что обучение на латышском будет составлять 80%, на языке меньшинства - 20%. Русские и русскоязычные в Латвии уже несколько раз протестовали против этого. Организаторами протестов каждый раз выступал "Русский союз Латвии".

Напомним, парламентская комиссия Сейма Латвии решила отклонить петицию о сохранении в Латвии двуязычной образования, под которой подписались 10 тысяч человек.