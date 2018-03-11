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В "Украинском выборе» Медведчука прокомментировали информацию о связи с Рубаном
11.03.2018 01:10
В "Украинском выборе» Медведчука прокомментировали информацию о связи с Рубаном
В организации заявляют, что Рубан не является и никогда не был членом "Украинской выбора"
В общественном движении Виктора Медведчука "Украинский выбор" заявили, что по "делу Рубана" Служба безопасности Украины не просто цитирует материалы организации, но "дает им свою трактовку, не соответствует действительности".
В "Украинском выборе» Медведчука прокомментировали информацию о связи с Рубаном Фото: vybor.ua
Об этом говорится в заявлении, обнародованном 10 марта на сайте "Украинской выбора". В организации заявляют, что Рубан не является и никогда не был членом "Украинской выбора".
 
"Глава СБУ ... передал журналистам презентацию, призванную продемонстрировать связь Рубана с" Украинским выбором ". Все материалы, упомянутые в презентации, публиковались на нашем сайте. Однако СБУ не просто цитирует наши материалы, а дает им свою трактовку, не соответствует действительности", - говорится в заявлении.
 
В организации отметили, что Рубан участвовал в мероприятиях проекта "Украинская федерация", но он "никогда не вел этот проект, в чем голословно пытался заверить руководитель аппарата СБУ".
 
Рубан обращался к сайту "Украинский выбор" с просьбой предоставить помещение для проведения заседания тематического клуба "Управление общественным развитием".
 
"Клуб был общественной инициативе, а не проектом или" подпроектом "Украинская выбора, который оказал помощь для проведения заседания, во время которого Рубан был избран руководителем клуба", - сообщили в "Украинском выборе».
 
О публикации Рубана в блоге на сайте "Украинской выбора" в организации отметили, что он разместил несколько своих материалов, "но после событий 2014 позволил себе ряд оскорбительных заявлений в адрес Медведчука".
 
"В связи с этим в 2015 году было принято решение об удалении блога Владимира Рубана на страницах нашего сайта ... Материалы, посвященные мерам с участием Рубана (тексты, фото, видео), доступные на сайте Украинского выбора и теперь", - говорится в заявлении.
 
Напомним, на брифинге 9 марта председатель СБУ Василий Грицак заявил о связи Рубана с организацией Виктора Медведчука "Украинский выбор".
 
При этом Грицак не ответил на вопрос, причастен к "делу Рубана" сам Медведчук.
 
Собственно Рубан в зале суда во время избрания ему меры пресечения заявил: "Нет большего врага, чем Медведчук. Перестаньте меня с ним связывать".
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