На самом деле его всё-таки взяли. НКВД — это НКВД! Ну а мы пока послушаем новости извна Куроины, с самого так сказать завтрашнего дна (куроиньци любят рассуждать о завтрашнем дне):

Депутаты Рады выразили возмущение предложением своего коллеги Нестора Шуфрича поменять слова в гимне Украины с «Ще не вмерла» на «Буде вiчно». Ведь бесспорно же, что чем жалостливее будет гимн — тем большую сумму подачек Запада и Европы депутаты смогут раздербанить между собой.

Кстати, недавно вышел фильм «Миропорядок-2018» про Путина. По этому поводу у многих маленьких украинцев уже бомбануло. Но я просто напомню интересную закономерность. В конце 2015 года вышел первый фильм «Миропорядок». Почти весь он был посвящён проблематике Сирии. Что с тех пор в Сирии произошло, — всем известно. Новый фильм почти полностью посвящён Украине. Даже не знаю, что и думать… Но то, что маленькие адекватные украиньци скоро на пуканной тяге начнут осваивать Марс — это наверняка.

А в России зато весело:

Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду голосовать за полковника Сандерса. Кандидат от народа! (это товарищ увидел рекламный щит KFC с крупной надпезью НАШ ВЫБОР! и вдохновился)

— Написал на сугробе «Навальный».

— А где краску взял?

— Какую краску?

«Uber запустил свой университет». Это типа выбираешь в приложении экзамен, к тебе подходит свободный препод, его зовут Фархад, он периодически заглядывает в учебник, а потом ставит тебе оценку, а ты — ему.

Журналист берет интервью на митинге:

— Скажите, как давно вы являетесь членом партии феминисток? Ой, то есть, простите, я хотел сказать: вагиной партии феминисток?

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