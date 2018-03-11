В России произвели практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты авиационного комплекса "Кинжал", о котором в послании Федеральному собранию рассказывал президент РФ Владимир Путин. Видео испытаний опубликовало в YouTube 10 марта российское министерство обороны. Ракету запустили с истребителя МиГ-31. Минобороны РФ утверждает, что испытания прошли успешно, ракета поразила учебную цель. На ролике при этом не показан взрыв. | Момент взрыва на видео отсутствует Скриншот: Минобороны России / YouTube 1 марта во время обращения к Федеральному собранию Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Также, по его словам, уже принят на вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы Кремля показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.видео Видео: Минобороны России / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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