Российское минобороны показало испытания гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Путин. Видео
11.03.2018 01:18
В России произвели практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой
ракеты авиационного комплекса "Кинжал", о котором в послании
Федеральному собранию рассказывал президент РФ Владимир Путин.
Видео испытаний опубликовало в YouTube 10 марта российское
министерство обороны. Ракету запустили с истребителя МиГ-31.
Минобороны РФ утверждает, что испытания прошли успешно, ракета
поразила учебную цель. На ролике при этом не показан взрыв.
| Момент взрыва на видео отсутствует Скриншот: Минобороны России /
YouTube 1 марта во время обращения к Федеральному собранию
Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной
энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета",
которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в
конце 2017 года.Также, по его словам, уже принят на
вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс
"Кинжал", началось серийное производство нового ракетного
комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой
межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы
Кремля показали видео с пробными запусками ракет и
анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.видео
Видео: Минобороны России / YouTube