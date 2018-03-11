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Россия с помощью спецслужб заставляет крымских татар идти на выборы президента РФ, - Чубаров
11.03.2018 01:18
Россия с помощью спецслужб заставляет крымских татар идти на выборы президента РФ, - Чубаров
"Для Путина очень важно, чтобы в Крыму была такая явка, степень которой был бы намного выше, чем в России", - считает Чубаров
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявляет, что Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования на выборах президента РФ-2018.
Россия с помощью спецслужб заставляет крымских татар идти на выборы президента РФ, - Чубаров Рефат Чубаров. Фото: Андрей Поликовский / iPress.ua
"По данным, которые мы получаем, оккупационная власть в Крыму мобилизует все для того, чтобы обеспечить высокий уровень явки людей на незаконные выборы. Особое внимание уделяется крымскотатарской части электората, и такое ощущение, что на этот раз оккупанты хотят отыграться за тотальную неучастие крымских татар в эмулируемом "референдуме" 2014 года", - отметил Чубаров в интервью русской службе" Голоса Америки ".
 
Чубаров рассказывает, что для обеспечения покорного прихода крымских татар на участки для голосования подключены и спецслужбы:
 
"Власть оказывает давление на все сегменты крымскотатарского общественного и социальной жизни: вызывают в ФСБ имамов, некоторых из них, тех, кто демонстрировал отличие своей позиции от позиции духовного управления мусульман России, аккуратно предупреждают, что они могут быть отлучены от своих общин, и им будет вообще запрещено заниматься религиозным просвещением".
 
По словам лидера крымских татар, руководство Крымского индустриально-педагогического университета осуществляло заметное давление на студентов, "прибегая к угрозам, что если те не проявят должную общественную активность в смысле голосования на выборах, то им тогда будет сложно дальше учиться".
 
"Такой же давление испытывают учителя, которые сейчас составляют списки детей и их родителей, проводят с ними беседы. Рекрутируют людей для участия в выборах и через крымскотатарских предпринимателей ... Для Путина и его окружения очень важно, чтобы в Крыму была не просто продемонстрирована явка , а такая явка, степень которой был бы намного выше, чем в России, в том числе и между крымских татар", - считает Чубаров.
 
Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни подчеркнул, что намерения руководства России провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма противоречат международному праву.
 
В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации заявили, что несмотря на протест Украины выборы президента России в Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.
 
Гражданам Украины, которые примут участие в организации или проведении российских выборов в аннексирована Крыму, будет угрожать ответственность по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
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