В Польше арестовали 3 украинцев. Они работали в нелегальной фабрике сигарет в городе Опатувек в центре страны.

Об этом сообщает "Польское радио", передает со ссылкой на .

Задержали также владельца бизнеса.

Полицейские изъяли несколько тысяч готовых сигарет и более 2 тонн табака, папиросную бумагу и фильтры. Убытки Государственной казны из-за неуплаченных налогов за незаконное изготовление сигарет оценивается в 3 миллиона 200 000 злотых (761 000 евро).

Украинцев задержали на месте. Их шефа - в городе Конин в центральной Польше. У него дома нашли еще 500 000 сигарет и более полтонны табака. Мужчина ранее уже был осужден за преступление такого типа, но не прибыл отбывать наказание.

Задержанных арестовали на 3 месяца.

Подпольное производство сигарет становится все популярнее между польских преступных группировок. Прибыль в этой незаконной деятельности является немалой.

Производством сигарет в Польше занимаются международные преступные группы, в частности польско-украинские. Сигареты производят в разных условиях, которые часто не соответствуют никаким нормам - в старых помещениях, бараках, сараях. Случается, что машины для производства сигарет легально ввозят из стран Балтии под видом машин для производства карандашей.

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