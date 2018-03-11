В пожаре на Кировоградщине погибли трое маленьких детей: мать оставила их одних дома Причины пожара устанавливаются Трое малолетних детей погибли в огне в субботу, 10 марта, в селе Верблюжка Кировоградской области. Мать оставила их одних дома. Фото: dsns.gov.ua Как сообщают в ДСНС, на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения на место происшествия пламя охватило одноэтажный жилой дом с печным отоплением площадью ориентировочно 35 м2. "Во время тушения пожара были обнаружены тела трех погибших детей 2017, 2015 и 2014 рождения. Как выяснилось, мать ушла из дома и оставила детей без присмотра. Силами пожарных и местной пожарной команды села Верблюжка в 14:00 пожар был локализован и в 15:00 - ликвидирован", - рассказали спасатели. Причины пожара и смерти детей устанавливают специалисты. Напомним, в Киеве из-за пожара в ангаре сгорели четыре автобуса. На Запорожском железорудном комбинате в шахте из-за пожара пострадали шесть шахтеров. В Чигиринском Свято-Троицком монастыре в Черкасской области во время пожара погибла служительница церкви. В Киеве горел ангар: огонь уничтожил четыре автобуса

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