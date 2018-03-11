"Болельщики "Лацио" собираются здесь, на площади Венеции, празднуют победы своей команды.

Их очень немного, в основном приезжие из ближайших районов. Основная масса болеет за "Рому". Я, например, тоже сегодня желаю удачи "", - говорит Барбара, гид украинской делегации в Риме, передает со ссылкой на .

Кроме ее слов, мало что напоминало о предстоящем матче в Лиге Европы. Разве что краткая информация в утренней прессе, в том числе откровенный ляп авторитетного спортивного издания, согласно которому до сих пор тренирует "".

Одна из достопримечательностей площади Венецианский дворец. В центре фасада балкон, с которого выступал Бенито Муссолини. Под ним очень часто договариваются о встречах молодые люди.

В отношении к личности диктатора произошла серьезная переоценка.

"Он сделал единственную и роковую для себя ошибку во всем поддерживал Гитлера. В остальном же сейчас его вспоминают по-другому, особенно в контексте напряженной ситуации с эмигрантами. Здесь, в центре туристы этого не замечают, а в отдаленных районах города реально опасно, особенно нам женщинам. Не зря на последних парламентских выборах победила правая партия, которая пообещала серьезно заняться этим вопросом", - отмечает Барбара.

Основная жизнь Рима бурлит в центральной части, начиная с Колизея - знаменитого древнего амфитеатра. Поток туристов бесконечный. Кто забыл взять селфи-палку, можно купить на месте, просят 10 евро, но охотно уступают, конкуренция между продавцов большая.

Перед посещением знаменитого амфитеатра выдают наушники и минирадиостанции. иначе расслышать экскурсовода невозможно из-за сильного шума толпы. По окончании осмотра аппаратура сдается. Чтобы попасть внутрь Колизея, нужно купить билет за 14 евро и выстоять огромную очередь.

Рядом с Колизеем скучают извозчики на конях. Желающих воспользоваться их услугами немного, кусает цена 140 евро. Также много живых манекенов в форме римских императоров, людей без головы, разных исторических и сказочных персонажей. Просто так сфотографировать не дают, только видят направленный на них фотоаппарат или гаджет - сразу же подбегают, требуют деньги.

Часть территории посреди площади ограждена забором, через Колизей собираются проложить третью линию метро, сейчас их в Риме две. Строительство затянулось, когда закончится вопрос риторический. "Рыли туннель, наткнулись на какие-то древние мозаики. И все заглохло, ведь по закону это произведение искусства, просто так не уничтожишь. Мои дети, может, еще застанут конец только этого, я уже вряд ли", - вздыхает гид. Украинские журналисты ухмыляются, перемигиваясь друг с другом. "Ну прямо как у нас метро на Троещину", - говорит один.

Сам день 8 марта в Риме прошел под знаком забастовки транспортников. Многие не выехали на маршруты, метро работало только с 17.00 до 20.00, хотя стандартный график - с 05.30 до 24.00. Причина - владельцы компаний не хотят продлевать контракты с действующими сотрудниками, желающих сэкономить на более дешевой рабочей силе.

Вокруг много цыган-карманников, и важно не терять бдительность. Что очень непросто, от изящества архитектурных шедевров итальянской столицы разбегаются глаза.

В самом центре Рима мало кто живет постоянно, дома в большинстве случаев переделаны под хостелы, гостиницы для туристов и тех, кто приезжает по работе на пару дней. В среднем аренда квартиры в городе стоит 1000 евро.

Сувенирная продукция самая разная, особой популярностью помимо традиционных чашек, магнитиков пользуется кукла Пиноккио, прототипа Буратино. Стоит 3-8 евро в зависимости от размера.

Слова об отсутствии мегапопулярности клуба "Лацио" находят свое подтверждение, в центральных магазинах и ларьках клубную атрибутику не найти только перед матчами на раскладках возле "Стадио Олимпико". Шарф обойдется в 10-15 евро, футболка стоит около 70 евро.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Лацио" и "" состоялся 8 марта и завершился вничью, 2:2. Ответная игра пройдет в на НСК "Олимпийский" 15 марта. Начало в 20:00, текстовый онлайн проведет наш сайт.

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