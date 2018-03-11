|Руководительницу службы госдоходов Латвии нашли мертвой
|11.03.2018 01:42
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Ее тело обнаружили дома без видимых признаков насильственной смертиГенеральную директора службы государственных доходов Латвии Илзе Цируля нашли мертвой.
Фото: leta.lv
Об этом сообщает пресс-служба Минфина страны.
Как сообщает Delfi со ссылкой на полицию, 53-летнюю Цируля нашли у нее дома.
На теле отсутствуют очевидные признаки насильственной смерти. Для выяснения обстоятельств смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Цируля возглавляла ведомство с ноября 2016 года. Ранее она работала в страховых компаниях Balta и Gjensidige Baltic.
Премьер-министр Марис Кучинскис обсудил случай с министром финансов Данной Рейзниеце-Озол, и они договорились назначить. о. руководителя СДД.
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