Руководительницу службы госдоходов Латвии нашли мертвой Ее тело обнаружили дома без видимых признаков насильственной смерти Генеральную директора службы государственных доходов Латвии Илзе Цируля нашли мертвой. Фото: leta.lv Об этом сообщает пресс-служба Минфина страны. Как сообщает Delfi со ссылкой на полицию, 53-летнюю Цируля нашли у нее дома. На теле отсутствуют очевидные признаки насильственной смерти. Для выяснения обстоятельств смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Цируля возглавляла ведомство с ноября 2016 года. Ранее она работала в страховых компаниях Balta и Gjensidige Baltic. Премьер-министр Марис Кучинскис обсудил случай с министром финансов Данной Рейзниеце-Озол, и они договорились назначить. о. руководителя СДД. Принц Дании умер в возрасте 83-х лет

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