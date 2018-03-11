На турнире BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллсе украинка
Элина Свитолина вышла в третий круг, победив немку Мону Бартль со
счетом 6:4, 6:3. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Свитолина сеяна на турнире в США под четвертым номером Фото:
ЕРА Поединок длился час и 22 минуты и завершился со счетом 6:4,
6:3.Призовой фонд турнира составляет более $8,6 млн. Свитолина
сеяна под четвертым номером."Теннисный портал Украины" информирует,
что победа над Бартль стал 300-м выигрышем украинской теннисистки в
ее профессиональной карьере.В этом году Свитолина уже выиграла
соревнования в Брисбене (Австралия) и Дубае (ОАЭ), а
также выставочный турнир в Нью-Йорке.В рейтинге Женской
теннисной ассоциации от 5 марта
украинка занимает четвертую позицию.
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