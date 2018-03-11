На турнире BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллсе украинка Элина Свитолина вышла в третий круг, победив немку Мону Бартль со счетом 6:4, 6:3. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Свитолина сеяна на турнире в США под четвертым номером Фото: ЕРА Поединок длился час и 22 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:3.Призовой фонд турнира составляет более $8,6 млн. Свитолина сеяна под четвертым номером."Теннисный портал Украины" информирует, что победа над Бартль стал 300-м выигрышем украинской теннисистки в ее профессиональной карьере.В этом году Свитолина уже выиграла соревнования в Брисбене (Австралия) и Дубае (ОАЭ), а также выставочный турнир в Нью-Йорке.В рейтинге Женской теннисной ассоциации от 5 марта украинка занимает четвертую позицию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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